Nba | Trae Young batte i Suns | si ferma Chicago E il derby va ai Clippers

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Inon passano ad Atlanta (124-115). Dopo undici vittorie consecutive, la capolista ad ovest scontroe compagni. Proprio il 23enne si prende la scena: 43 i punti messi a referto. Buona prova per Danilo Gallinari, che sigla 12 punti. Golden State recupera terreno: 126-114 su Sacramento e ottavo successo consecutivo per i Warriors con un Curry da 20 punti mentre Thompson chiude con 23 punti e 7 assist. Succede di tutto invece neldi Los Angeles. La scena è di Reggie Jackson (25 punti per lui) col canestro decisivo 4?1 dalla sirena per il 111-110 definitivo a favore dei. Per i Lakers – senza LeBron – il migliore realizzatore è Anthony Davis che chiude la sua prestazione con una doppia doppia da 30 punti e 17 rimbalzi.si ...