Nba | Atlanta stoppa Phoenix | ko anche Chicago | vince Golden State

Advertising

OA_Sport : #NBA, i risultati della notte (4 febbraio): Atlanta stende Phoenix, Golden State facile su Sacramento, il derby di… - Gazzetta_NBA : Young scatenato: Atlanta ferma a 11 la serie dei Suns. Chicago k.o. a Toronto #Nba - TheoXDVR : Salvati da Vintage Melo nel 1T e AD nel 2T, partita bruttissima, almeno abbiamo finito la striscia di sconfitte con… - ENG333BOT : RT @rprat75: Stanotte ero di turno sulle partite vinte da Warriors, Raptrs, Knicks e Thunder: - rprat75 : Stanotte ero di turno sulle partite vinte da Warriors, Raptrs, Knicks e Thunder: -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Atlanta

Clippers e Lakers danno vita a un derby tiratissimo, risolto da Reggie Jackson a 4 secondi dalla fine prima dell'errore sulla sirena di Anthony Davis.ferma la corsa di Phoenix, interrompendo la striscia di 11 vittorie consecutive grazie ai 43 di Trae Young (12 dalla panchina per Gallinari). Ottavo successo in fila per Golden State che ...Per Gallinari 12 punti e 6 rimbalzi. Ai Clippers il derby di Los Angeles ROMA - La corsa dei Suns si ferma ad. Dopo 11 vittorie di fila, Phoenix sbatte contro un Trae Young più forte del dolore alla spalla: 43 punti nel 124 - 115 con cui gli Hawks interrompono la striscia della miglior squadra della ...Prosegue spedita la regular season della NBA che si avvicina sempre più alla pausa dell ... i Phoenix Suns (41-10), che interrompo a 11 la loro striscia di vittorie, cadendo in casa degli Atlanta ...Per Gallinari 12 punti e 6 rimbalzi. Ai Clippers il derby di Los Angeles ROMA (ITALPRESS) - La corsa dei Suns si ferma ad Atlanta. Dopo 11 vittorie di fila, Phoenix sbatte contro un Trae Young ...