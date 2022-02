Napoli | Zieli?ski | “Possiamo puntare in alto Sabato c’è il Venezia | poi si penserà all’Inter”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Piotr Zieli?ski, centrocampista del, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’. Sulla stagione in corso il polacco ha dichiarato: “Non so se è la mia miglior stagione, siamo solo a metà, ma spero che possa diventarlo. Spalletti è un buon mister e noi dobbiamo seguirlo fino in fondo“. Poi ha continuato: “Nella nostra squadra ci sono giocatori forti. A gennaio mancavano diversi big ma altri hanno dato il loro contributo. Febbraio è un mese decisivo, ci sono tanti sconti diretti e saranno bellissimi da giocare. Faremo di tutto per vincere più partite possibili questo mese, siamo una grande squadra e dobbiamosempre più in, perché siamo in grado di farlo”. Zieli?ski ha poi raccontato come Spalletti invita sempre i suoi giocatori a guardare alle partite imminenti e non a ...