Napoli, la scuola pubblica è abusiva: dopo 12 anni di abbandono, l’edificio per 400 bambini costato 1,5 milioni sarà abbattuto (Di venerdì 4 febbraio 2022) A Chiaiano, periferia nord di Napoli, c’è una costruzione abusiva da abbattere, perché edificata in un’area vincolata. Detta così assumerebbe anche i contorni della buona notizia, per la certezza dell’abbattimento, in un’area in cui l’abusivismo è stato ed è una piaga. E invece i contorni sono quelli del paradosso, perché questa volta a essere nell’illegalità è lo stesso Stato. A dover essere abbattuta è infatti una scuola, costruita dal comune. Nello specifico, una scuola dell’infanzia, progettata nel 2002 dal Comune di Napoli, all’epoca a guida Rosa Russo Iervolino. Una scuola che in quel periodo e in quel territorio (di lì a poco sarebbe cominciata una sanguinosa guerra di camorra) è necessaria. L’ok arriva nel 2004 anche da parte del ministero dell’Istruzione, i lavori partono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) A Chiaiano, periferia nord di, c’è una costruzioneda abbattere, perché edificata in un’area vincolata. Detta così assumerebbe anche i contorni della buona notizia, per la certezza dell’abbattimento, in un’area in cui l’abusivismo è stato ed è una piaga. E invece i contorni sono quelli del paradosso, perché questa volta a essere nell’illegalità è lo stesso Stato. A dover essere abbattuta è infatti una, costruita dal comune. Nello specifico, unadell’infanzia, progettata nel 2002 dal Comune di, all’epoca a guida Rosa Russo Iervolino. Unache in quel periodo e in quel territorio (di lì a poco sarebbe cominciata una sanguinosa guerra di camorra) è necessaria. L’ok arriva nel 2004 anche da parte del ministero dell’Istruzione, i lavori partono ...

giusmo1 : Quindi il professore che si è dato fuoco a #Rende non è un no-vax. Aspetta il booster, lavora in una scuola del Nor… - ilpost : Una #scuola di #Napoli, nuova, che non è mai stata utilizzata e a cui mancano solo le porte e le finestre, deve ess… - fattoquotidiano : Cariche e manganellate contro gli studenti in marcia [di @AGiambart] #alternanzascuolalavoro - Alessio90568757 : RT @ostvest: Lo Stato in purezza - CGalezzi : RT @ostvest: Lo Stato in purezza -