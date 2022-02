Napoli-Inter, il Prefetto vieta la trasferta ai tifosi nerazzurri (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba – vista la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 3 febbraio per l’incontro di calcio Napoli-Inter in programma sabato 12 febbraio allo Stadio Maradona – “ha evidenziato il rischio connesso alla forte rivalità tra le tifoserie, anche alla luce dei gravi accadimenti verificatisi in occasione della partita disputata a Milano il 26 dicembre 2018” e “ha adottato la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lombardia, anche se tesserati”. E’ quanto si legge in una nota. “Restano esclusi dal divieto di vendita i residenti in Lombardia titolari di fidelity card della “S.S.C. Napoli”, si sottolinea. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildi, Claudio Palomba – vista la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 3 febbraio per l’incontro di calcioin programma sabato 12 febbraio allo Stadio Maradona – “ha evidenziato il rischio connesso alla forte rivalità tra le tifoserie, anche alla luce dei gravi accadimenti verificatisi in occasione della partita disputata a Milano il 26 dicembre 2018” e “ha adottato la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lombardia, anche se tesserati”. E’ quanto si legge in una nota. “Restano esclusi dal divieto di vendita i residenti in Lombardia titolari di fidelity card della “S.S.C.”, si sottolinea. L'articolo proviene da ...

