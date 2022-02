Napoli-Barcellona, situazione biglietti: leggero rallentamento nella vendita, ma può ancora cambiare tutto (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mancano venti giorni all’attesissima sfida del Maradona tra Napoli e Barcellona, valevole per il ritorno degli spareggi di Europa League. FOTO: Getty – Napoli stadio Maradona Dopo un iniziale boom delle vendite (solo il primo giorno sono stati venduti 7mila biglietti) per adesso, come riporta Il Mattino, sono 13mila i tagliandi venduti. In ogni caso, nei venti giorni che mancano alla gara potrebbero ancora esserci novità rispetto alla capienza dello stadio, ragion per cui è ancora presto per fare previsioni riguardo al numero esatto di tifosi presenti. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mancano venti giorni all’attesissima sfida del Maradona tra, valevole per il ritorno degli spareggi di Europa League. FOTO: Getty –stadio Maradona Dopo un iniziale boom delle vendite (solo il primo giorno sono stati venduti 7mila) per adesso, come riporta Il Mattino, sono 13mila i tagliandi venduti. In ogni caso, nei venti giorni che mancano alla gara potrebberoesserci novità rispetto alla capienza dello stadio, ragion per cui èpresto per fare previsioni riguardo al numero esatto di tifosi presenti.

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliBarcellona dalle 16:00 riparte la vendita dei biglietti ?? ?? #ForzaNapoliSempre - MondoNapoli : Il Mattino: Napoli-Barcellona, il Maradona presenterà un grande colpo d'occhio - - Boboj29 : Koulibaly e Anguissa saranno out per Inter e Barcellona ? da normativa dovrebbero restare in isolamento dieci giorn… - serieAnews_com : ?? Adama Traoré si appresta a giocare contro il Napoli in Europa League... Grande resistenza ma anche grandi muscol… - orso_marino : @Niko_Guida @MarcelloChirico Ma mica solo la Juve eh. Lo fanno tutte le squadre. Non si tratta di essere #cattivi o… -