Mutilazioni genitali femminili | una piaga che non si rimargina | l’appello dell’Ordine dei medici

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Essere donna può avere un prezzo enorme da pagare. Un esempio atroce – fenomeno concreto e reale, spaventoso e terribilmente duro a morire – è rappresentato dalle, pratica brutale e vietata in Italia dalla legge, che viene spesso aggirata portando le bambine nel proprio paese d’origine per essere sottoposte alla rimozione totale o parziale degli organiesterni o ‘infibulate’. La mutilazione genitale è vietata in Italia dalla legge, che viene aggirata: le bambine vengono portate nel paese d’origine dalla famiglia e sottoposte alla rimozione totale o parziale degli organiOgni anno nel mondo sono 3 milioni le bambine a rischio, e la società civile non può stare a guardare: il 20 dicembre 2012 l’Assemblea generale delle ...

Mohamed__Saady : RT @AnolfNazionale: @CislNazionale @AnolfNazionale #6febbraio Giornata mondiale della “tolleranza zero” contro le mutilazioni genitali femm… - LeoneM5s : Nella Conferenza Internazionale intorno al tema delle mutilazioni genitali femminili, MGF, che si è svolta stamatt… - Toscanaoggi : #Salute, #Firenze per la Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili - LetiziaFirenze : Anche Firenze dice no alle mutilazioni genitali e ai matrimoni forzati - ToscanaInDiretta - infinitoed : ?? Il 6 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili. La nostra autrice Emanuel… -

Ultime Notizie dalla rete : Mutilazioni genitali

Home Cronaca Internazionale 6 Febbraio - Giornata Internazionale contro leFemminili Cronaca Internazionale 3 Febbraio 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 Save the Children. 5,7 mln di bambini a ...... Adinolfi (PDF), "Presidente Mattarella, basta emergenza" Sen Domenico Scilipoti Isgrò: 'Occorre chiarimento politico' 6 Febbraio - Giornata Internazionale contro leFemminili ...“Porre fine a tutte le forme di violenza di genere, comprese le mutilazioni genitali femminili, è al centro delle politiche dell’Ue in materia di uguaglianza”, si legge nella dichiarazione della ...In occasione della Giornata internazionale della tolleranza zero contro le mutilazioni genitali femminili, che si celebra il 6 febbraio, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri, Josep ...