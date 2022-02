Musso innamorato e nudo su Instagram | la gaffe social del portiere dell' Atalanta

Gazzetta_it : Musso, post su Instagram da innamorato. Ma allo specchio compare nudo #Atalanta - SkyTG24 : Gaffe social per Musso: post da innamorato ma compare nudo allo specchio - OdeonZ__ : Musso, post su Instagram da innamorato. Ma allo specchio compare nudo - statodelsud : Gaffe social per Musso: post da innamorato ma compare nudo allo specchio - Pino__Merola : Gaffe social per Musso: post da innamorato ma compare nudo allo specchio -

Gaffe social per Juan Musso. Momenti di imbarazzo per il portiere dell'Atalanta, che ha organizzato una romantica sorpresa per la fidanzata, Anna Ariaudo. Un grande mazzo di rose rosse e fiorellini bianchi nella stanza, con una "story" su Instagram. "Sei la migliore", è la dedica che ha scelto per accompagnare la foto. Ma il portiere è stato tradito dallo specchio, dove compare nudo.