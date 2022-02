Muncipalità al palo | anche Rinascimento Partenopeo ne invoca la riforma

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Mentre la movida è fuori controllo, la criminalità organizzata continua a mietere morti da un capo all’altro della città e, a causa delle restrizioni anti Covid, le piccole e medie imprese chiudono o sono sull’orlo del fallimento, il sindaco di Napoli e la sua squadra sono ostaggio di interessi di parte. A quattro mesi di distanza dalle elezioni, non c’è stato alcun cambio di passo benché sia stato promesso. Ci si è arenati, invece, sulla spartizione delle poltrone”. Così parlò l’avvocato Riccardo Guarino, presidente di, commentando soprattutto lo stallo che si registra nelle Municipalità che ancora non vedono alcun parlamentino con la giunta formata. “Le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Città metropolitana sono state rinviate a marzo perché non si trova un accordo. Ma ancora più ...