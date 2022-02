Multato perché senza mascherina allo stadio, ma in realtà era a casa: la disavventura di un tifoso (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tra gli undici tifosi giallorossi multati per aver assistito a Benevento-Monza senza mascherina c’è anche chi, sugli spalti del Vigorito, quella sera non c’era. La notizia dei provvedimenti assunti dalla Questura di Benevento nei confronti di undici sostenitori sanniti che non avrebbero rispettato le normative anti-covid ha assunto tinte grottesche in serata, quando Mirco Varricchio, tifoso 27enne, ha pubblicamente denunciato di essere tra le persone a sanzionate senza essersi macchiato di alcun reato. Già, perché Mirco non solo ha visto la partita da casa, ma per Benevento-Monza non aveva neppure acquistato il biglietto. Nelle scorse ore gli è stata recapitata una multa di 280 euro da pagare necessariamente in cinque giorni ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tra gli undici tifosi girossi multati per aver assistito a Benevento-Monzac’è anche chi, sugli spalti del Vigorito, quella sera non c’era. La notizia dei provvedimenti assunti dalla Questura di Benevento nei confronti di undici sostenitori sanniti che non avrebbero rispettato le normative anti-covid ha assunto tinte grottesche in serata, quando Mirco Varricchio,27enne, ha pubblicamente denunciato di essere tra le persone a sanzionateessersi macchiato di alcun reato. Già,Mirco non solo ha visto la partita da, ma per Benevento-Monza non aveva neppure acquistato il biglietto. Nelle scorse ore gli è stata recapitata una multa di 280 euro da pagare necessariamente in cinque giorni ...

Ultime Notizie dalla rete : Multato perché Calcio: allo stadio senza mascherina, 11 multati a Benevento La Polizia ha identificato e multato 11 spettatori della gara del campionato di serie B Benevento - Monza, giocata il 13 Gennaio allo Stadio Vigorito perchè non indossavano la mascherina . . Nel corso della gara lo speaker aveva ...

