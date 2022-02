Mourinho: «Le parole di Tiago Pinto sono state decontestualizzate. Zaniolo sarà con noi fino al 2024» (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato di domani contro il Genoa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Lorenzo Pellegrini sarà convocato domani? “No, non è ancora pronto per giocare“. Che gara si aspetta col Genoa? “sarà una partita difficile, i rossoblù hanno cambiato allenatore e tanti giocatori in questa finestra di mercato. È complicato capire in anticipo che avversario troveremo in campo e se il Genoa ripartirà dalla prestazione offerta con l’Udinese, ma la cosa più importante per noi è che giochiamo in casa e vogliamo ottenere la terza vittoria consecutiva dinanzi ai nostri tifosi“. Cosa pensa del caso Zaniolo? “Le parole di Tiago Pinto sono assolutamente normali. È ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’allenatore della Roma, José, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato di domani contro il Genoa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Lorenzo Pellegriniconvocato domani? “No, non è ancora pronto per giocare“. Che gara si aspetta col Genoa? “una partita difficile, i rossoblù hanno cambiato allenatore e tanti giocatori in questa finestra di mercato. È complicato capire in anticipo che avversario troveremo in campo e se il Genoa ripartirà dalla prestazione offerta con l’Udinese, ma la cosa più importante per noi è che giochiamo in casa e vogliamo ottenere la terza vittoria consecutiva dinanzi ai nostri tifosi“. Cosa pensa del caso? “Lediassolutamente normali. È ...

