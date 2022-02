MotoGP, Marquez: “Ho rischiato di chiudere la carriera a causa della diplopia” (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Essere in Malesia per questi test lo considero già un regalo, non mi aspettavo di poter essere qui a Sepang, anche il dottore era incerto. Sono stati tre mesi duri, soprattutto perché con la diplopia non sai mai cosa possa succedere. Sono contento perché adesso è tutto al suo posto: la vista funziona o non funziona, non può essere una cosa a metà, quindi adesso sto bene. chiudere la carriera era una delle possibilità con questo tipo di infortunio, ho aspettato sperando che con il tempo si sistemasse tutto. Come alternativa avevo anche l’operazione, ma c’era il rischio che non andasse bene, in quel caso avrei davvero smesso di andare in moto. Questi sono pericoli che devi mettere in conto quando partecipi a un campionato MotoGP, può succedere”. Queste sono le parole di Marc Marquez, pronto al rientro ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Essere in Malesia per questi test lo considero già un regalo, non mi aspettavo di poter essere qui a Sepang, anche il dottore era incerto. Sono stati tre mesi duri, soprattutto perché con lanon sai mai cosa possa succedere. Sono contento perché adesso è tutto al suo posto: la vista funziona o non funziona, non può essere una cosa a metà, quindi adesso sto bene.laera una delle possibilità con questo tipo di infortunio, ho aspettato sperando che con il tempo si sistemasse tutto. Come alternativa avevo anche l’operazione, ma c’era il rischio che non andasse bene, in quel caso avrei davvero smesso di andare in moto. Questi sono pericoli che devi mettere in conto quando partecipi a un campionato, può succedere”. Queste sono le parole di Marc, pronto al rientro ...

Advertising

SkySportMotoGP : Marc Marquez: 'Ho rischiato di non correre più. Obiettivo titolo' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - sportface2016 : #MotoGP, #Marquez verso #Sepang: 'Ho rischiato di chiudere la carriera a causa della diplopia' - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Marc Marquez: 'Ho rischiato di non correre più. Obiettivo titolo' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - zazoomblog : MotoGP Marc Marquez e Raul Fernandez: due talenti con Pedrosa alle spalle - News - #MotoGP #Marquez #Fernandez:… - infoitsport : MotoGP, Quartararo: “Con o senza Marquez, per me non cambia nulla” -