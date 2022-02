Monica Vitti, in tanti alla camera ardente per l’addio alla musa del cinema (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tra i primi ad arrivare per l’ultimo saluto a Monica Vitti, oltre ai parenti, tanti cittadini comuni. Così, da stamani 4 febbraio, l’Italia rende omaggio alla grande attrice, musa di Michelangelo Antonioni e poi protagonista della commedia all’italiana accanto ad Alberto Sordi e non solo. La camera ardente sarà aperta fino alle 18 di oggi nella Sala della Promoteca del Campidoglio, a Roma. Si potrà ancora recarvisi domani 5 febbraio dalle 10 alle 13. I funerali si terranno sempre domani, dalle 15, nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo a Roma. Mimose per Monica Vitti Quasi a sottolineare la grande versatilità e l’ironia che hanno caratterizzato Monica Vitti sia come attrice che ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tra i primi ad arrivare per l’ultimo saluto a, oltre ai parenti,cittadini comuni. Così, da stamani 4 febbraio, l’Italia rende omaggiogrande attrice,di Michelangelo Antonioni e poi protagonista della commedia all’italiana accanto ad Alberto Sordi e non solo. Lasarà aperta fino alle 18 di oggi nella Sala della Promoteca del Campidoglio, a Roma. Si potrà ancora recarvisi domani 5 febbraio dalle 10 alle 13. I funerali si terranno sempre domani, dalle 15, nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo a Roma. Mimose perQuasi a sottolineare la grande versatilità e l’ironia che hanno caratterizzatosia come attrice che ...

