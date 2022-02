Miriana Trevisan sconvolta dalla richiesta di Biagio D’Anelli, cos’è successo nella casa del GF Vip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Negli ultimi giorni Miriana Trevisan ha ricevuto una sorpresa da parte degli autori del GF Vip e ha potuto riabbracciare il suo Biagio, tornato nella casa per passare una notte con lei. Dopo l’entusiasmo generale, però la showgirl ha iniziato a dare segni di cedimento e ora non è più sicura del rapporto che ha con il ragazzo, che sembra deciso a bruciare le tappe del loro rapporto. Miriana Trevisan fa un passo indietro con Biagio D’Anelli, la showgirl ha dei dubbi sul rapporto Tra le relazioni più chiacchierate della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio quella tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, che fin da subito hanno instaurato un ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Negli ultimi giorniha ricevuto una sorpresa da parte degli autori del GF Vip e ha potuto riabbracciare il suo, tornatoper passare una notte con lei. Dopo l’entusiasmo generale, però la showgirl ha iniziato a dare segni di cedimento e ora non è più sicura del rapporto che ha con il ragazzo, che sembra deciso a bruciare le tappe del loro rapporto.fa un passo indietro con, la showgirl ha dei dubbi sul rapporto Tra le relazioni più chiacchierate della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio quella tra, che fin da subito hanno instaurato un ...

