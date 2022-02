Miriana Trevisan, il crollo improvviso nella casa del GF: la showgirl scoppia in lacrime (Di venerdì 4 febbraio 2022) Miriana Trevisan e il crollo improvviso all’interno della casa del Gf Vip: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda Una delle showgirl che è stato uno dei volti significativi della trasmissione ideata da Gianni Boncompagni, Non è la Rai è la bellissima Miriana Trevisan, classe 1972 a cui durante la sua permanenza nel mondo televisivo ha preso parte ad altri show divenendo uno dei volti più apprezzati dagli spettatori. Tra le trasmissioni in questione possiamo citare Bulli e Pupe, Rock and Roll e Primadonna, mentre oggi è una delle concorrenti del reality più spiato d’Italia, Grande Fratello Vip. curiosità (foto web)Una donna bellissima, solare e talentuosa che ha conquistato tutti con la sua bellezza disarmante e la sua ... Leggi su topicnews (Di venerdì 4 febbraio 2022)e ilall’interno delladel Gf Vip: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda Una delleche è stato uno dei volti significativi della trasmissione ideata da Gianni Boncompagni, Non è la Rai è la bellissima, classe 1972 a cui durante la sua permanenza nel mondo televisivo ha preso parte ad altri show divenendo uno dei volti più apprezzati dagli spettatori. Tra le trasmissioni in questione possiamo citare Bulli e Pupe, Rock and Roll e Primadonna, mentre oggi è una delle concorrenti del reality più spiato d’Italia, Grande Fratello Vip. curiosità (foto web)Una donna bellissima, solare e talentuosa che ha conquistato tutti con la sua bellezza disarmante e la sua ...

