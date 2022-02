Minneapolis, afroamericano ucciso dalla polizia nella città di George Floyd: il video dell’omicidio dalla bodycam degli agenti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un afroamericano di nome Amir Locke è stato ucciso nelle prime ore del mattino da due poliziotti nel suo appartamento di Minneapolis, in Minnesota. Si tratta della stessa città nella quale era stato ucciso George Floyd il 25 maggio 2020. Lo riporta la Cnn, che ha pubblicato il video ripreso dalle body-cam: nelle immagini si vedono gli agenti che entrano urlando «polizia, perquisizione!» e sparano a un uomo armato che si trova sotto le coperte. Locke, però, non era citato tra gli obiettivi dell’indagine per omicidio. February 4, 2022 Leggi anche: Caso Floyd, parte il processo agli altri tre ex poliziotti. «Lo hanno guardato morire senza fare nulla» ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Undi nome Amir Locke è statonelle prime ore del mattino da due poliziotti nel suo appartamento di, in Minnesota. Si tratta della stessaquale era statoil 25 maggio 2020. Lo riporta la Cnn, che ha pubblicato ilripreso dalle body-cam: nelle immagini si vedono gliche entrano urlando «, perquisizione!» e sparano a un uomo armato che si trova sotto le coperte. Locke, però, non era citato tra gli obiettivi dell’indagine per omicidio. February 4, 2022 Leggi anche: Caso, parte il processo agli altri tre ex poliziotti. «Lo hanno guardato morire senza fare nulla» ...

Joven afroamericano es asesinado por la policía en Minneapolis Las autoridades de la ciudad de Minneapolis publicaron un video mostrando la muerte de un hombre afroamericano, ultimado por la policía de esa localidad de Estados Unidos donde también cayó George ...

Un afroamericano è stato ucciso nel suo appartamento di Minneapolis - la stessa città di George Floyd - da due poliziotti che avevano fatto irruzione per una perquisizione in una indagine per omicidio ...Las autoridades de la ciudad de Minneapolis publicaron un video mostrando la muerte de un hombre afroamericano, ultimado por la policía de esa localidad de Estados Unidos donde también cayó George ...