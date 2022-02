Ministro Brunetta, ma veramente l’Italia è in un “nuovo miracolo economico”? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Durante la settimana due importanti notizie di carattere economico, legate alla diffusione dei risultati delle rilevazioni ISTAT, sono state condivise dalla stampa italiana: Il valore definitive del PIL italiano 2021; Il numero di occupati/disoccupati aggiornato al 2021; In entrambi i casi, la stampa italiana ha celebrato i risultati raggiunti. C’è chi, come il Ministro alla P.A. Renato Brunetta, si è addirittura spinto a parlare di “nuovo miracolo economico”. Ma è davvero cosi? Il dato del PIL Italiano nel 2021 ci dice che l’Italia è cresciuta del 6.5% a fronte di una perdita di PIL del 9% circa del 2020. Ci sono 3 particolari, quindi, da valutare: Questa crescita ha fatto recuperare il PIL perso? Cosa stiamo facendo per mantenere questa crescita ... Leggi su fmag (Di venerdì 4 febbraio 2022) Durante la settimana due importanti notizie di carattere, legate alla diffusione dei risultati delle rilevazioni ISTAT, sono state condivise dalla stampa italiana: Il valore definitive del PIL italiano 2021; Il numero di occupati/disoccupati aggiornato al 2021; In entrambi i casi, la stampa italiana ha celebrato i risultati raggiunti. C’è chi, come ilalla P.A. Renato, si è addirittura spinto a parlare di “”. Ma è davvero cosi? Il dato del PIL Italiano nel 2021 ci dice cheè cresciuta del 6.5% a fronte di una perdita di PIL del 9% circa del 2020. Ci sono 3 particolari, quindi, da valutare: Questa crescita ha fatto recuperare il PIL perso? Cosa stiamo facendo per mantenere questa crescita ...

