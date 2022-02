Milano: dal Comune 550mila euro a 62 imprese danneggiate da cantieri M4 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Milano 4 feb. (Adnkronos) - Ammontano in tutto a 550mila euro i contributi del Comune di Milano alle micro e piccole imprese con vetrina fronte strada che hanno subito disagi a causa dei cantieri della nuova linea metropolitana M4. Il bando, chiuso lo scorso 20 gennaio, ha dato il suo esito: riceveranno un sostegno 62 tra negozi (27 richieste), ristoranti e bar (17), artigiani, agenzie e servizi. Un panorama di attività che si snoda tra Linate e piazza Tricolore (2 imprese), piazza Solari e San Cristoforo Ronchetto (27), via Vivaio e via San Vittore (33). Il contributo massimo che ognuna impresa potrà percepire è di 8.870 euro. Per presentare il rendiconto delle spese di gestione sostenute tra cui inserire affitto, utenze, stipendi per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022)4 feb. (Adnkronos) - Ammontano in tutto ai contributi deldialle micro e piccolecon vetrina fronte strada che hanno subito disagi a causa deidella nuova linea metropolitana M4. Il bando, chiuso lo scorso 20 gennaio, ha dato il suo esito: riceveranno un sostegno 62 tra negozi (27 richieste), ristoranti e bar (17), artigiani, agenzie e servizi. Un panorama di attività che si snoda tra Linate e piazza Tricolore (2), piazza Solari e San Cristoforo Ronchetto (27), via Vivaio e via San Vittore (33). Il contributo massimo che ognuna impresa potrà percepire è di 8.870. Per presentare il rendiconto delle spese di gestione sostenute tra cui inserire affitto, utenze, stipendi per ...

