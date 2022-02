Milano Cortina 2026, al via il Concorso di idee: gli studenti disegnano le Mascotte olimpiche e paralimpiche (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ministero - Le scuole italiane protagoniste dei Giochi invernali del 2026. Con il Concorso di idee “La scuola per la Mascotte di Milano Cortina 2026” studentesse e studenti potranno infatti partecipare attivamente all’ideazione delle Mascotte che identificheranno gli eventi Olimpici e Paralimpici degli sport invernali che saranno ospitati dal nostro Paese a partire dal 6 febbraio 2026. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ministero - Le scuole italiane protagoniste dei Giochi invernali del. Con ildi“La scuola per ladi” studentesse epotranno infatti partecipare attivamente all’ideazione delleche identificheranno gli eventi Olimpici e Paralimpici degli sport invernali che saranno ospitati dal nostro Paese a partire dal 6 febbraio. L'articolo .

