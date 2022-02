Milano | blitz degli studenti al provveditorato con striscioni e fumogeni | “Non si può morire di scuola” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Impronte di vernice rossa (lavabile) sulle vetrate dell’ingresso dell’Ufficio scolastico regionale a. Un gesto simbolico per ribadire la contrarietà all’alternanza-lavoro e per ricordare Lorenzo Parelli, il 18enne morto in un incidente sul lavoro al suo ultimo giorno di stage aziendale in Friuli. È stato undurato poche decine di minuti quello del Coordinamento dei Collettivi Studenteschi aldi via Soderini. “La morte di Lorenzo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un sistema scolastico distrutto. Lorenzo non doveva essere in un’azienda a lavorare gratis, doveva essere a formarsi e crescere in unadegna di tale nome”, afferma Giorgio del Coordinamento dei Collettivi Studenteschi die Provincia: “Oggi abbiamo denunciato ...