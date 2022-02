Milano, baby gang a CityLife rapina i coetanei con il coltello. Il più giovane ha 12 anni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un branco di baby banditi con il gusto della rapina. Hanno accerchiato e minacciato con i coltelli, per rapinarli di un cappellino sportivo, due giovani nell'avvenniristico quartiere di CityLife, che ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un branco dibanditi con il gusto della. Hanno accerchiato e minacciato con i coltelli, perrli di un cappellino sportivo, due giovani nell'avvenniristico quartiere di, che ...

LegaSalvini : ++ ?? VIOLENZA FUORI CONTROLLO A MILANO: “PESTATO SENZA MOTIVO DA UNA BABY GANG. SEMBRAVA UN FILM HORROR” ++ - Ale_De_Chirico : Blitz di baby rapinatori. E fra bande e abusivi è un'escalation di paura - PersempreNadia : RT @MaxTomorrow: Le baby gang di immigrati mandatele nei loro paesi per un mese, sicuro che imparano come si deve stare al mondo. Della Roz… - MaxTomorrow : Le baby gang di immigrati mandatele nei loro paesi per un mese, sicuro che imparano come si deve stare al mondo. De… - micheledammicc1 : Qualche tempo fa qualche politico di sx sosteneva che gli immigranti sarebbero state delle risorse. Infatti i figli… -