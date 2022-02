Milano | arrestato il rapper Kappa 24K per la sparatoria di San Siro ' Gruppi rivali in lotta per il mercato dei dischi'

Advertising

Agenzia_Ansa : Sparatoria a Milano, arrestato il rapper Kappa_24K #ANSA - gazzettamodena : Sparatoria a Milano, arrestato rapper Kappa 24K - flaviotiravento : RT @Corriere: Milano, arrestato il rapper Kappa 24K per la sparatoria di San Siro - SoccorsiG : - Corriere : Milano, arrestato il rapper Kappa 24K per la sparatoria di San Siro -

Ultime Notizie dalla rete : Milano arrestato

Lo scorso 8 gennaio, il rapper milanese Kappa 24K fu protagonista di una sparatoria nel quale rimase ferito un egiziano di 26 anni. Gli agenti della polizia di Stato dihanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 32enne, per detenzione e porto sulla pubblica via di arma comune da sparo ed esplosione in aria di più colpi d'...Gli agenti, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di, hanno eseguito alcune ... In relazione alla sparatoria, la Polizia di Stato aveva giàun noto pregiudicato milanese ...(Ticinonline) Milano, arrestato il rapper Kappa 24K per la sparatoria di San Siro Era stato bersaglio di un agguato a suon di proiettili il rapper Abdel Karim Islam, in arte Kappa24K, 32 anni, lo ...Gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 32enne, per detenzione e porto sulla pubblica via di arma comune da sparo ed ...