Milan, Pioli annuncia il recupero di Tomori: due assenze pesantissime in attacco (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si avvicina sempre di più il derby di Milano, si affrontano Inter e Milan in una partita importantissima anche per la classifica. In conferenza stampa si è presentato Stefano Pioli che ha fornito interessanti indicazioni di formazione. “Ibrahimovic e Rebic non saranno a disposizione. Tomori ha fatto un grande lavoro e domani ci sarà, ma non credo dall’inizio. Giroud è un giocatore di caratura internazionale, è pronto”. “Sono assolutamente positivo e fiducioso, conosco le qualità dei miei giocatori. Devono sentirsi forti. La nostra è una scelta condivisa sul mercato, non si è creata la situazione per prendere un giocatore che potesse migliorare il nostro livello e allora abbiamo deciso di puntare sui nostri giocatori. Chi crede nei propri obiettivi deve sempre dare il massimo, anche quando il vento tira contro: ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si avvicina sempre di più il derby dio, si affrontano Inter ein una partita importantissima anche per la classifica. In conferenza stampa si è presentato Stefanoche ha fornito interessanti indicazioni di formazione. “Ibrahimovic e Rebic non saranno a disposizione.ha fatto un grande lavoro e domani ci sarà, ma non credo dall’inizio. Giroud è un giocatore di caratura internazionale, è pronto”. “Sono assolutamente positivo e fiducioso, conosco le qualità dei miei giocatori. Devono sentirsi forti. La nostra è una scelta condivisa sul mercato, non si è creata la situazione per prendere un giocatore che potesse migliorare il nostro livello e allora abbiamo deciso di puntare sui nostri giocatori. Chi crede nei propri obiettivi deve sempre dare il massimo, anche quando il vento tira contro: ...

