Milan, Nibali: “Ho negli occhi la finale di Manchester. Gattuso nel mio cuore” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Vincenzo Nibali, noto ciclista e tifoso del Milan, ha parlato dei momenti rossoneri incisi nel suo cuore. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Vincenzo, noto ciclista e tifoso del, ha parlato dei momenti rossoneri incisi nel suo. Queste le dichiarazioni

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Nibali: “Ho negli occhi la finale di Manchester. #Gattuso nel mio cuore” #ACMilan #SempreMilan - CorkScrew12 : RT @MilanNewsit: Nibali: 'Scudetto? Ci credo. Il Milan deve fare come me che ho vinto un Giro che pareva perso' - CalcioOggi : Nibali: «Scudetto Milan? Io ci credo, deve fare come me al Giro» - Milan News 24 - gilnar76 : Nibali: «Scudetto #Milan? Io ci credo, deve fare come me al Giro» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan… - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Nibali: 'Scudetto? Ci credo. Il Milan deve fare come me che ho vinto un Giro che pareva perso' -