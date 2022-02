Milan in ritiro, Tomori rassicura dall’hotel: «Sto bene» (Di venerdì 4 febbraio 2022) . Le parole del difensore rossonero Il Milan raggiunge l’hotel dove passerà questa notte di vigilia del derby della Madonnina. Tra gli altri anche Fikayo Tomori, in dubbio per la titolarità. Al suo arrivo il difensore inglese ha risposto ad una domanda sulle sue condizioni fisiche dicendo:«Sto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) . Le parole del difensore rossonero Ilraggiunge l’hotel dove passerà questa notte di vigilia del derby della Madonnina. Tra gli altri anche Fikayo, in dubbio per la titolarità. Al suo arrivo il difensore inglese ha risposto ad una domanda sulle sue condizioni fisiche dicendo:«Sto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : #Tomori recuperato per il #derby... Ecco il suo arrivo al ritiro del #Milan @MilanNewsit @antonello_gioia - DiMarzio : #Tomori raggiunge il ritiro del @acmilan insieme alla squadra e rassicura: 'Sto bene' - CalcioNews24 : #Tomori rassicura i tifosi #Milan - aleros_acm : RT @AntoVitiello: #Tomori recuperato per il #derby... Ecco il suo arrivo al ritiro del #Milan @MilanNewsit @antonello_gioia - pasqlaragione : Il #Milan è all'Hotel Radisson Blu in ritiro pre-derby. C'è anche #Tomori, come aveva anticipato #Pioli oggi in con… -