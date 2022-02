Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti | Il cantante confessa | “la rivoglio” Ecco il gesto d’amore per lei | fan in delirio

(Di venerdì 4 febbraio 2022)è il nome dima è anche il nome della nascita dell’amore con. Alla notizia della separazione con Tomaso Trussardi, è ovvio che il pubblico italiano speri in un riavvicinamento tra i due. Del resto, è molto più romantico l’amore tra una show girl e unche quello con un imprenditore. Mentre la categoria dello spettacolo è abituata a essere sotto l’occhio del riflettore e punta sui sentimenti per fare ancora più breccia nel cuore del pubblico italiano, quella imprenditoriale è molto più schiva e riservata, poco avvezza a dare adito a pettegolezzi. Così, ci ritroviamo a sapere moltissimo sulla storia trae a non sapere quasi nulla di quella tra ...

Advertising

PasqualeMarro : #michellehunziker messaggio criptico: “ti vorrei amare ma…” - PasqualeMarro : #michellehunziker volta pagina. Dopo Tomaso arriva Lui - IOdonna : Balla scatenata sulle note di 'Apri tutte le porte' e canta 'Brividi': la showgirl ha già scelto i suoi brani prefe… - zazoomblog : Michelle Hunziker dopo Trussardi un nuovo amore? - #Michelle #Hunziker #Trussardi #nuovo - laveritafamalee : unpopular opinion: a prescindere da tutto, l'unica vera CO-CONDUTTRICE é stata Michelle Hunziker. L'unica che ha sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Fanpage.it

... Tagli capelli 2022: il "lop cut' è il nuovo micro caschetto dell'anno › È tempo di short bob: il caschetto corto che conquista Selena Gomez e Jessica Alba ›e il ...Come milioni di italiani,sta seguendo la 72ª edizione del Festival di Sanremo . Tra l'altro la showgirl conosce benissimo la kermesse, che l'ha vista impegnata come valletta nel 2007 e poi come co - ...Eros è il nome di Ramazzotti ma è anche il nome della nascita dell’amore con Michelle Hunziker. Alla notizia della separazione con Tomaso Trussardi, è ovvio che il pubblico italiano speri in un ...Dopo la separazione dal marito Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker torna a condividere sui social la sua quotidianità tra tutorial di bellezza, sessioni sportive e momenti familiari. Di recente la ...