Michelle Hunziker | dopo Trussardi un nuovo amore?

Advertising

laveritafamalee : unpopular opinion: a prescindere da tutto, l'unica vera CO-CONDUTTRICE é stata Michelle Hunziker. L'unica che ha sa… - anna_belle_f : Fabio De Luigi quando Michelle Hunziker regalava al figlio del vicino il dinosauro speciale vinto nel pacco di cere… - Iosonolagomma : RT @ffffjd: Giusto affrontare il problema del razzismo ma per favore la prossima volta lasciamolo fare a Michelle Hunziker che ricordiamo h… - PasqualeMarro : #tomasotrussardi di rompe il silenzio: la questione del tradimento di Michelle - mediterranew : Michelle Hunziker conduce “Michelle Impossible”Canale 5... -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Come milioni di italiani,sta seguendo la 72ª edizione del Festival di Sanremo . Tra l'altro la showgirl conosce benissimo la kermesse, che l'ha vista impegnata come valletta nel 2007 e poi come co - ...G offredo Cerza trascorre una splendida serata a cena con l'amico Tomaso Trussardi , ex marito di, la madre della fidanzata Aurora Ramazzotti. L'ingegnere 26enne, legato alla 25enne da ben cinque anni, continua a mantenere ottimi rapporti con l'imprenditore 38enne. Aury, invece, ...Dopo la separazione dal marito Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker torna a condividere sui social la sua quotidianità tra tutorial di bellezza, sessioni sportive e momenti familiari. Di recente la ...MILANO - Nello spiegare le motivazioni della fine della loro storia d’amore, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno indicato la volontà di tutelare gli altri membri della loro famiglia, a partire ...