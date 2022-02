Michela Moioli e lo sport sempre e ovunque | il furgone | le bici e il surf con il cane Rocco

Advertising

ItaliaTeam_it : Il capolavoro di Michela Moioli a Cortina d’Ampezzo. ?? #ItaliaTeam | #RoadToBeijing | @Fisiofficial - ItaliaTeam_it : Michiiiiiiiiiii! ?????? Trionfo a Cortina d’Ampezzo, Michela Moioli conquista il secondo successo stagionale in Coppa… - Eurosport_IT : MICHELA MOIOLI DOMINA A CORTINA ???????? Non diciamo altro. E basta ma.... ?? #snowboardcross #cortina - Gazzetta_it : Michela Moioli e lo sport sempre e ovunque: il furgone, le bici e il surf con il fidanzato e... il cane Rocco - robertcal75 : Michela Moioli apre i sogni azzurri alle Olimpiadi di Pechino -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Moioli

La prima protagonista delle Olimpiadi di Pechino 2022 per l'Italia è: anche se gareggerà a partire dal 9 febbraio, tutti gli occhi saranno puntati su di lei in questo primo giorno dei Giochi Invernali perché è lei a portare il Tricolore durante la ...notizia di queste ore che a sostituire Sofia Goggia come portabandiera alle Olimpiadi invernali 2022 , ruolo a cui ha dovuto rinunciare in seguito ad un infortunio, sarà, giovanissima snowboarder bergamasca conosciuta dagli amanti della disciplina per aver vinto numerosi premi negli ultimi anni (tra cui anche l'oro olimpico in Corea durante i giochi ..."Penso ad Arianna Fontana o a Michela Moioli che oggi porterà la bandiera, ma anche ad altri tantissimi azzurri che renderanno speciale questa olimpiade". In attesa di Sofia Goggia…."Sofia - aggiunge ...A testimoniare il passaggio del testimone dei Giochi in vista di Milano-Cortina 2026. Portabandiera azzurra è Michela Moioli, campionessa olimpica di snowboard cross a PyeongChang2018. Doveva essere l ...