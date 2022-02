Mia mamma non vuole fare la nonna (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono delusa da mia madre e arrabbiata con lei. Da quando è nato mio figlio, che ora ha 7 mesi, non ha mai mostrato di volere aiutarmi. Poco prima del parto lei era andata in pensione e io speravo che avesse tanto tempo da dedicare a me e al bambino. Invece si limita al minimo indispensabile. Dice che preferisce non interferire e che ha paura di occuparsi di mio figlio perché potrebbe sbagliare qualcosa. Poi va a giocare a burraco con le amiche e fa i weekend in agriturismo con papà. Vorrei chiedere aiuto a mia suocera ma abita lontanissimo e non guida. Porto il bimbo al nido, ma ho sempre paura che torni contagiato. Così spesso lo tengo a casa ma io lavoro o ricorro alla baby-sitter ma non è facile. Gloria Quando si dice “mamma” si intende spesso una wonder-woman dotata di poteri soprannaturali: risolve i problemi, si cura di ogni cosa, consola, guarisce, insegna, ... Leggi su dilei (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono delusa da mia madre e arrabbiata con lei. Da quando è nato mio figlio, che ora ha 7 mesi, non ha mai mostrato di volere aiutarmi. Poco prima del parto lei era andata in pensione e io speravo che avesse tanto tempo da dedicare a me e al bambino. Invece si limita al minimo indispensabile. Dice che preferisce non interferire e che ha paura di occuparsi di mio figlio perché potrebbe sbagliare qualcosa. Poi va a giocare a burraco con le amiche e fa i weekend in agriturismo con papà. Vorrei chiedere aiuto a mia suocera ma abita lontanissimo e non guida. Porto il bimbo al nido, ma ho sempre paura che torni contagiato. Così spesso lo tengo a casa ma io lavoro o ricorro alla baby-sitter ma non è facile. Gloria Quando si dice “” si intende spesso una wonder-woman dotata di poteri soprannaturali: risolve i problemi, si cura di ogni cosa, consola, guarisce, insegna, ...

Advertising

StefanoGuerrera : mamma mia la voglia di tagliare i capelli mentre dorme a Irama perché questo look da matto del parco #Sanremo2022 - RaiRadio2 : «In questo momento mia mamma starà piangendo tantissimo!» #LorenaCesarini sul palco dell'Ariston di @SanremoRai… - RaiRadio2 : 'Zitti e buoni'... i @thisismaneskin vi aspettano questa sera sul palco dell'Ariston di @SanremoRai ?? Siete pronti… - LeoLamacchia : @StefaniaRugger7 Ecco, è arrivato l’altro campione/campionessa! Riuscite a sfogare la vostra frustrazione solo attr… - SorryNs : RT @Silvy6701: Tutto normale... P.s. mia figlia 16enne: mamma, se esce un vaccino 'sicuro', me lo fai fare? Risposta: S C O R D A T E L O!… -

Ultime Notizie dalla rete : Mia mamma Recensione: GIOVANNI TRUPPI - 'Tutto L'Universo' [Traccia per traccia] ...passo per due in uno spazio che erano abituate a percorrere da sole.' Tutto l'universo 'In capa mia ... / Ma nonostante questo indizio che mi hanno dato mamma e papà quando sono nato / c'ho messo più di ...

Rosa, lo zio: 'Mia nipote trovata col seno scoperto. Il mostro ha tentato di violentarla' Ha tentato di violentarla. Il corpo di mia nipote è stato trovato dal padre riverso e terra, con una sciarpa intorno al collo e con il seno ... Il fidanzato non vedendola tornare ha chiamato la mamma e ...

Jovanotti: "Con Morandi torno bambino Andavo ai concerti con mia mamma" LA NAZIONE Futuro & Sanremo L’unità nazionale è salva. L’Assemblea Costituente ne sarebbe fiera. Mio figlio ha 4 anni, e mi chiedo se quando sarà adulto il Festival di Sanremo sarà uscito indenne dalle macerie di questo povero ...

Cesare Cremonini: "Fui scartato da Sanremo nel 2000. Non so se fu giusto per il Festival" Il parallelismo si incontra solo adesso in un momento in cui sento che il centro del racconto non è più il singolo brano, ma la mia storia". Cremonini racconta ... “Mi ricordo quando mamma mi ruppe la ...

...passo per due in uno spazio che erano abituate a percorrere da sole.' Tutto l'universo 'In capa... / Ma nonostante questo indizio che mi hanno datoe papà quando sono nato / c'ho messo più di ...Ha tentato di violentarla. Il corpo dinipote è stato trovato dal padre riverso e terra, con una sciarpa intorno al collo e con il seno ... Il fidanzato non vedendola tornare ha chiamato lae ...L’unità nazionale è salva. L’Assemblea Costituente ne sarebbe fiera. Mio figlio ha 4 anni, e mi chiedo se quando sarà adulto il Festival di Sanremo sarà uscito indenne dalle macerie di questo povero ...Il parallelismo si incontra solo adesso in un momento in cui sento che il centro del racconto non è più il singolo brano, ma la mia storia". Cremonini racconta ... “Mi ricordo quando mamma mi ruppe la ...