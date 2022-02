Messa in sicurezza della ‘Vitulanese’: domenica raccolta firme di Potere al Popolo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodomenica 6 febbraio Potere al Popolo lancerà una petizione per la Messa in sicurezza della Strada Provinciale 109, comunemente nota come “Provinciale Vitulanese”, “la quale – si legge nella nota inviata da Pap – rappresenta la principale strada di collegamento tra i paesi della Valle Vitulanese e che versa in uno stato di incuria allarmante e presentando diverse criticità in diversi suoi tratti”. La prima giornata di raccolta firme sarà appunto domenica 6 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 11.30 in Piazza Principessa Del Piemonte, nel comune di Cautano (BN). Contestualmente alla raccolta firme, sarà possibile aderire a Potere al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto6 febbraioallancerà una petizione per lainStrada Provinciale 109, comunemente nota come “Provinciale Vitulanese”, “la quale – si legge nella nota inviata da Pap – rappresenta la principale strada di collegamento tra i paesiValle Vitulanese e che versa in uno stato di incuria allarmante e presentando diverse criticità in diversi suoi tratti”. La prima giornata disarà appunto6 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 11.30 in Piazza Principessa Del Piemonte, nel comune di Cautano (BN). Contestualmente alla, sarà possibile aderire aal ...

