Mercato italiano - La Top 10 di gennaio - FOTO GALLERY (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lo stato di salute del Mercato italiano dell'auto non è migliorato rispetto agli ultimi mesi dello scorso anno, come testimoniano i risultati di gennaio: con 107.814 immatricolazioni, la perdita è stata pari al 19,7%. Pochi i marchi in attivo. l risultati negativi hanno coinvolto praticamente tutti i principali gruppi, dal leader Stellantis (-26,7%) a Volkswagen (33,6%), da Toyota (12,9%) a BMW (-12,9%) e Daimler (-33,6%). Fanno eccezione il gruppo Renault, trainato dalle ottime performance della Dacia (+42,6%) e alcune Case, come Honda (+25,3%), DR (+295,1%), DS (+36,3%), Ferrari (+36,2%), Porsche (+13,7%) e Subaru (+3,9%). Le più vendute. Il primo mese dell'anno non è, ovviamente, troppo indicativo per stabilire quali siano i modelli più richiesti dal pubblico. In ogni caso, si conferma l'interesse per le Dacia e per le B-Suv Puma e ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lo stato di salute deldell'auto non è migliorato rispetto agli ultimi mesi dello scorso anno, come testimoniano i risultati di: con 107.814 immatricolazioni, la perdita è stata pari al 19,7%. Pochi i marchi in attivo. l risultati negativi hanno coinvolto praticamente tutti i principali gruppi, dal leader Stellantis (-26,7%) a Volkswagen (33,6%), da Toyota (12,9%) a BMW (-12,9%) e Daimler (-33,6%). Fanno eccezione il gruppo Renault, trainato dalle ottime performance della Dacia (+42,6%) e alcune Case, come Honda (+25,3%), DR (+295,1%), DS (+36,3%), Ferrari (+36,2%), Porsche (+13,7%) e Subaru (+3,9%). Le più vendute. Il primo mese dell'anno non è, ovviamente, troppo indicativo per stabilire quali siano i modelli più richiesti dal pubblico. In ogni caso, si conferma l'interesse per le Dacia e per le B-Suv Puma e ...

