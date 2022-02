Meloni | “La Lega ha alzato la voce nel Cdm | ma cambia poco | alla fine vince sempre Speranza”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “”, la frase lapidaria di Giorgiariassume le baruffe nel Cdm. Con ladi lotta e di governo, chenon tace ma acconsente sulle norme del tandem Draghi-. “Bisogna vedere cosa succederà quando il decreto sulla scuola arriverà in aula: lo votano o non lo votano?”: così Giorgianell’intervista di questa mattina a Radio 24, riferita. La leader di Fratelli d’Italia, intervistata da Simone Spetia,domanda sulla spaccatura nel centrodestra, spiega: “Sono una persona razionale non ho condiviso la scelta del voto sul Quirinale, ora ci dobbiamo interrogare sui partiti di ...

"Io la posizione dellanel Consiglio dei ministri sul decreto green pass l'ho condivisa. Il punto è che alla fine ... Giorgiaattacca. Le leader di Fratelli d'Italia non ha nessuna intenzione ..."Anche chi mi criticava..." Salvini, sugli applausi a Mattarella l'affondo allaGià FI e. Per Silvio Berlusconi, 'il Capo dello Stato ha pronunciato un discorso ineccepibile, che ci ...Subito dietro, come abbiamo detto, il partito di Giorgia Meloni, che cresce dell'1,7 per cento e si issa al 20,9 per cento. Seguono la Lega al 16,8, che perde un punto e mezzo. E il Movimento cinque ...La Lega paga invece il ruolo di Salvini di portavoce della coalizione che lo ha messo in grave difficoltà soprattutto per l’atteggiamento dei centristi. Secondo Ghisleri solo Renzi (+4.2) e Meloni (+2 ...