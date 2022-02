Mauro Icardi via dai social | nuova lite con Wanda Nara? Lei pubblica le foto dal safari

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Lei brucia di passione, ma lui si è dileguato un’altra volta. Che succede ancora tra? Dopo la riappacificazione e ledi coppia sembrava che la crisi fosse ormai acqua passata e invece come una doccia gelata il calciatore sparisce dai. La mossa fa subito pensare che tra i due ci sia di nuovo maretta, visto che la modalità di sospendere il profilo Instagram è la stessa utilizzata durante la profonda frattura che si era creata tra la modella e il marito qualche mese fa. Ma lei “smentisce” condi famiglia. “Spiacenti, questa pagina non è disponibile” è il messaggio che ha creato il caos tra i fan. Subito i follower hanno pensato chefossemente in rotta con ...

PARIGI (FRANCIA) - Piove sul bagnato per Mauro Icardi. L'attaccante argentino, spesso al centro delle notizie di gossip per la relazione con Wanda Nara, ora deve anche fare i conti con un periodo complicato anche dal punto di vista ...La compagna di vita e procuratrice di Mauro Icardi non la smette mai di stupire La bella Wanda Nara non si pone limiti, e torna alla carica su Instagram mostrandosi in tutto il suo splendore ai fan, ...La moglie di Mauro Icardi ha voglia di non pensare a quello che è stato e concentrarsi sul futuro: la scelta di Wanda Nara stupisce tutti. Wanda Nara è un personaggio molto conosciuto e adesso si ...