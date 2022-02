Maturità: studenti in piazza, 'vogliamo un altro esame' (Di venerdì 4 febbraio 2022) studenti in piazza oggi a Roma e in molte città italiane. Il corteo nazionale partirà alle 9:30 da Piramide e arriverà sotto al Ministero dell'Istruzione. Previsti cortei e presidi poi in piazza ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022)inoggi a Roma e in molte città italiane. Il corteo nazionale partirà alle 9:30 da Piramide e arriverà sotto al Ministero dell'Istruzione. Previsti cortei e presidi poi in...

Advertising

zazoomblog : Maturità: studenti in piazza vogliamo un altro esame - #Maturità: #studenti #piazza #vogliamo - ShaneCrist7 : RT @FrancescComito: BREAKING: L'istituto Spinelli di Sesto San Giovanni in sciopero. Questa mattina gli studenti hanno fatto un pichetto c… - ShaneCrist7 : RT @FrancescComito: BREAKING: L'istituto Spinelli di Sesto San Giovanni in sciopero. Questa mattina gli studenti hanno fatto un pichetto c… - GiorgioAntonel1 : RT @tranellio: Oggi gli studenti medi scendono in piazza contro l'alternanza scuola-lavoro e la 'riforma' dell'esame di maturità. Solita… - aostasera : Maturità 2022, tornano gli scritti: cosa ne pensano gli studenti - Aostasera -