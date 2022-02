Maturità 2022, gli studenti in piazza contro Bianchi: “Gli immaturi siete voi, prima la nostra salute mentale” [VIDEO INTERVISTE] (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli studenti scendono in piazza contro la Maturità 2022 (e la riproposizione delle prove scritte) e l’alternanza scuola/lavoro. L'articolo Maturità 2022, gli studenti in piazza contro Bianchi: “Gli immaturi siete voi, prima la nostra salute mentale” VIDEO INTERVISTE . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gliscendono inla(e la riproposizione delle prove scritte) e l’alternanza scuola/lavoro. L'articolo, gliin: “Glivoi,la

Advertising

fattoquotidiano : Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per f… - repubblica : Studenti in piazza tutta Italia. Roma. 'Vogliamo un'altra maturità, tesina no seconda prova' - Agenzia_Ansa : FLASH | Ci saranno due scritti all'esame di maturità 2022: saranno l'italiano e una seconda prova. Lo ha deciso il… - rep_roma : Studenti in piazza in tutta Italia. A Roma in 5.000. 'Vogliamo un'altra maturità, la prova scritta è impensabile' [… - rep_genova : Maturità, studenti in piazza a Genova: 'Vogliamo un altro esame' [aggiornamento delle 11:10] -