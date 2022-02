Maturità 2022, Aprea (Forza Italia): “Sì alle prove scritte, ma la proposta del Ministero va migliorata” (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Se l'andamento epidemiologico, come tutti ci auguriamo, dovesse migliorare davvero entro giugno, sarebbe più che opportuno ripristinare le prove scritte degli esami di conclusione del primo e del secondo ciclo. Detto questo, non possiamo però non considerare che questi spiragli di superamento della pandemia arrivano alla fine del primo quadrimestre e che da settembre ad oggi i docenti e gli studenti delle ultime classi hanno studiato e si sono esercitati in presenza, ma anche in DAD, e per modalità completamente diverse di accertamento delle competenze acquisite alla fine del ciclo di studi. Per due anni, infatti, gli Esami di Stato si sono svolti con prove prevalentemente orali e con elaborati scritti ma multidisciplinari e che hanno impegnato docenti e studenti in pratiche di studio innovative e molto distanti da quelle ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Se l'andamento epidemiologico, come tutti ci auguriamo, dovesse migliorare davvero entro giugno, sarebbe più che opportuno ripristinare ledegli esami di conclusione del primo e del secondo ciclo. Detto questo, non possiamo però non considerare che questi spiragli di superamento della pandemia arrivano alla fine del primo quadrimestre e che da settembre ad oggi i docenti e gli studenti delle ultime classi hanno studiato e si sono esercitati in presenza, ma anche in DAD, e per modalità completamente diverse di accertamento delle competenze acquisite alla fine del ciclo di studi. Per due anni, infatti, gli Esami di Stato si sono svolti conprevalentemente orali e con elaborati scritti ma multidisciplinari e che hanno impegnato docenti e studenti in pratiche di studio innovative e molto distanti da quelle ...

