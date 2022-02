Matilde Gioli di Doc | il drammatico ricordo dell’incidente

Leggi su formatonews

(Di venerdì 4 febbraio 2022): coinvolta in un incidente. L’attrice è viva per miracolo. Ilè particolarmente doloroso., l’incidenteed i nuovi progetti in vista, nota protagonista della nuova stagione di “Doc-Nelle tue mani 2”, si racconta senza veli durante un’intervista del magazine “Natural Style”. L’attrice è in totale ascesa e risulta tra le più richieste, nel panorama del cinema italiano. I telespettatori sono entusiasti di vederla recitare nella fiction, in onda sulla Rai. LEGGI ANCHE —> Doc – Nelle tue mani 2: ecco la vera storia di Lorenzo Nell’intervista parla dei suoi progetti attuali e futuri, non tralascia nulla rispetto alle sue passioni. Rivela di adorare i ...