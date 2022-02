Maria De Filippi scrive a Sangiovanni: il messaggio di affetto durante il Festival di Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Come una madre, una sorella maggiore o una zia affettuosa, Maria De Filippi scrive a Sangiovanni nel bel mezzo della 5 giorni del Festival di Sanremo 2022. Il cantautore è in gara alla kermesse con il brano Farfalle, e questa mattina ha raccontato la sua esperienza a Storie Italiane. Tutti sappiamo cosa lega il giovanissimo artista con la regina dei talent show. Giovanni Pietro Damian – questo il nome di battesimo – è stato il podista di Amici Di Maria De Filippi nell’edizione 2020-2021, arrivando al secondo posto dopo Giulia Stabile, sua compagna di vita. Come ben si sa, Maria De Filippi porta sempre nel cuore i suoi allievi, e per questo è noto che la partecipazione di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Come una madre, una sorella maggiore o una zia affettuosa,Denel bel mezzo della 5 giorni deldi. Il cantautore è in gara alla kermesse con il brano Farfalle, e questa mattina ha raccontato la sua esperienza a Storie Italiane. Tutti sappiamo cosa lega il giovanissimo artista con la regina dei talent show. Giovanni Pietro Damian – questo il nome di battesimo – è stato il podista di Amici DiDenell’edizione 2020-2021, arrivando al secondo posto dopo Giulia Stabile, sua compagna di vita. Come ben si sa,Deporta sempre nel cuore i suoi allievi, e per questo è noto che la partecipazione di ...

