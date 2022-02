Maria De Filippi scrive a Sangiovanni dopo il suo esordio a Sanremo: ecco cosa ne pensa della sua esibizione (Di venerdì 4 febbraio 2022) Durante la seconda serata del Festival di Sanremo Sangiovanni si è esibito per la prima volta sul palco dell’Ariston con il suo brano Farfalle. L’emozione è stata tanta per il giovane artista e il sentimento è stato alimentato anche dalle parole che la conduttrice Maria De Filippi ha riservato per l’ex allievo del suo talent (Amici). ecco dunque cos’ha scritto la conduttrice al ragazzo subito dopo la sua esibizione. Sangiovanni racconta di aver ricevuto un messaggio da Maria De Filippi Mercoledì 2 febbraio è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo e il pubblico ha potuto ascoltare per la prima volta la seconda metà dei brani in gara quest’anno. Tra loro anche ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Durante la seconda serata del Festival disi è esibito per la prima volta sul palco dell’Ariston con il suo brano Farfalle. L’emozione è stata tanta per il giovane artista e il sentimento è stato alimentato anche dalle parole che la conduttriceDeha riservato per l’ex allievo del suo talent (Amici).dunque cos’ha scritto la conduttrice al ragazzo subitola suaracconta di aver ricevuto un messaggio daDeMercoledì 2 febbraio è andata in onda la seconda serata del Festival die il pubblico ha potuto ascoltare per la prima volta la seconda metà dei brani in gara quest’anno. Tra loro anche ...

