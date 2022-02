Marcell Jacobs torna in gara: 6.57 in batteria, alle 19.35 la finale a Berlino. Boato per il Campione Olimpico (Di venerdì 4 febbraio 2022) Marcell Jacobs ritorna in gara in maniera pimpante e vince la sua batteria sui 60 metri all’ISTAF Indoor di Berlino, tappa del World Indoor Tour (circuito silver). Il Campione Olimpico dei 100 metri ha fatto il suo grande rientro a sei mesi di distanza dalla doppia apoteosi di Tokyo, quando vinse la medaglia d’oro nella gara regina e nella 4×100. C’era enorme attesa per la prestazione dell’uomo capace di scrivere una pagina leggendaria per lo sport tricolore. Il velocista lombardo è rimasto fermo per 187 giorni, nell’ultimo mese si è allenato intensamente a Tenerife e ha scelto la Mercedes Benz Arena della capitale tedesca per scaldare il suo motore. L’impressione destata nel turno preliminare è stata sostanzialmente ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022)riinin maniera pimpante e vince la suasui 60 metri all’ISTAF Indoor di, tappa del World Indoor Tour (circuito silver). Ildei 100 metri ha fatto il suo grande rientro a sei mesi di distanza dalla doppia apoteosi di Tokyo, quando vinse la medaglia d’oro nellaregina e nella 4×100. C’era enorme attesa per la prestazione dell’uomo capace di scrivere una pagina leggendaria per lo sport tricolore. Il velocista lombardo è rimasto fermo per 187 giorni, nell’ultimo mese si ènato intensamente a Tenerife e ha scelto la Mercedes Benz Arena della capitale tedesca per scaldare il suo motore. L’impressione destata nel turno preliminare è stata sostanzialmente ...

