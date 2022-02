Maradona è meglio ‘e Pelé… Ma per la FIFA la sfida fra i campioni finisce in parità

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi è stato il giocatore della storia più forte a calcio? Pelé o? Questa diatriba interpretativa è ormai antica ed entrata a far parte del pensiero collettivo. Possiamo affermare che l’opposizione fra i due più grandi calciatori del secolo scorso non si è mai risolta. La, chiamata a designare il calciatore più forte di sempre, decise di non schierarsi: se la cavò con un ex equo. 1990 Supercoppa Italiana – Diego Armando(Società Sportiva Calcio Napoli) – curiosauro.itPelé e: i due profeti del calcio Nell’opposizione fra Pelé einsiste anche un atteggiamento ideologico. I due, infatti, sembrano incarnare due concezioni diverse del mondo. Il primo, brasiliano, simbolo dell’impegno e della dedizione. Il secondo, argentino, legato a imprese ...