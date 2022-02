Mappa di rete Wi-Fi per sapere dove prende meglio il segnale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi possiede una casa molto grande o con muri spessi deve obbligatoriamente disegnare la Mappa della potenza del segnale della propria rete Wi-Fi, così da capire in quali zone la rete prende meglio e in quali zone invece il segnale è così scarso da non permettere la navigazione. Immaginando quindi di avere il modem che diffonde la connessione di rete a casa tramite Wi-Fi: con i programmi o le app giuste possiamo generare una piantina per verificare dove il segnale di rete prende meglio. Questo consente agli amministratori di reti, di disporre i modem o i router in maniera efficiente, distanziandoli tra loro in modo che la rete sia disponibile in tutto ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi possiede una casa molto grande o con muri spessi deve obbligatoriamente disegnare ladella potenza deldella propriaWi-Fi, così da capire in quali zone lae in quali zone invece ilè così scarso da non permettere la navigazione. Immaginando quindi di avere il modem che diffonde la connessione dia casa tramite Wi-Fi: con i programmi o le app giuste possiamo generare una piantina per verificareildi. Questo consente agli amministratori di reti, di disporre i modem o i router in maniera efficiente, distanziandoli tra loro in modo che lasia disponibile in tutto ...

