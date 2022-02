Manchester United-Middlesbrough | Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore | palla fuori VIDEO

(Di venerdì 4 febbraio 2022)un calcio diclamoroso contro il. L’attaccante delva sul dischetto sul punteggio di 0-0, ma incredibilmente calcia largo.che esce abbastanza di netto a lato per l’incredulità dei tifosi, poi ci penserà Sancho a portare avanti i padroni di casa, ma CR7 appare davvero deluso per il suo errore inaspettato. In alto ecco il. SportFace.

1 Ilinsiste per Matthijs de Ligt : il difensore della Juventus , evidenzia la stampa inglese, resta nel mirino dei Red Devils per l'estate.Tanti a Torino sognano un ritorno del francese assistito da Mino Raiola, che ancora non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza con il. L'operazione non è però semplice, sia ...Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United, ha spiegato in conferenza stampa il mancato impiego di Donny Van de Beek, rivelando: " Alla fine, è una questione di concorrenza" "Come Paul Pogba, lo ...attraverso i suoi social torna a parlare dopo la denuncia di aggressione nei confronti dell’attaccante del Manchester United. IL MESSAGGIO – «Sono grata a tutti coloro i quali mi hanno mandato ...