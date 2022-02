Malagò: «Non c’è struttura che abbia fatto per le donne quel che ha fatto il Circolo Aniene» (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Gazzetta intervista Giovanni Malagò presidente del Coni e al centro del caso Circolo Aniene. Del Circolo Aniene e dell’esclusione delle donne dai soci se non per meriti sportivi. «Risponderanno i dirigenti attuali. Ma una cosa mi amareggia. Conosco per cognizione di causa quello che ha fatto l’Aniene per le donne e lo sport delle donne. Non credo ci siano altre strutture o associazioni private capaci di tutto questo. Altro che 5, sono centinaia le donne che fanno sport in quel Circolo». Ha preso il Covid ed è in Cina: «In aeroporto mi hanno fatto un tampone e qualche ora dopo mi hanno detto che il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Gazzetta intervista Giovannipresidente del Coni e al centro del caso. Dele dell’esclusione delledai soci se non per meriti sportivi. «Risponderanno i dirigenti attuali. Ma una cosa mi amareggia. Conosco per cognizione di causalo che hal’per lee lo sport delle. Non credo ci siano altre strutture o associazioni private capaci di tutto questo. Altro che 5, sono centinaia leche fanno sport in». Ha preso il Covid ed è in Cina: «In aeroporto mi hannoun tampone e qualche ora dopo mi hanno detto che il ...

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Non Perché Giovanni Malagò non partecipa alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi? Presidente del Coni in isolamento La portabandiera dell'Italia è la snowboarder Michela Moioli , che ha sostituito la designata Sofia Goggia dopo che la bergamasca è caduta nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo (è alla prese con ...

Luigi Tarantino, l'oro olimpico di Scherma si è dimesso da Ct dopo la denuncia per oltraggio Ho condiviso con il Consiglio federale la decisione comunicataci dal tecnico, informandone il presidente del Coni, Giovanni Malagò ". La denuncia Non è escluso, che a spingere alle dimissioni il Ct ...

