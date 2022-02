“Ma che contraddizione ??”: Bianca Berlinguer fa la domanda scomoda, la risposta gela lo studio [VIDEO] (Di venerdì 4 febbraio 2022) Accesa polemica negli studi di “CartaBianca”: la conduttrice Bianca Berlinguer riceve una risposta spiazzante da un ospite in studio. Bianca Berlinguer (fonte youtube)La conduttrice e giornalista Bianca Berlinguer modera da anni il talk-show di RAI 3 “CartaBianca“. Ospita nel suo parterre una selezione di personalità di spicco del mondo politico e dell’intrattenimento, approfondendo gli argomenti più caldi dell’attualità. Inevitabilmente, dopo il secondo insediamento al Colle del Presidente Sergio Mattarella, l’attenzione dei media è ora focalizzata sulle prossime mosse del Governo. Rilevato la bassa pericolosità della variante Omicron, Bianca Berlinguer ha interrogato i suoi ospiti in ... Leggi su specialmag (Di venerdì 4 febbraio 2022) Accesa polemica negli studi di “Carta”: la conduttricericeve unaspiazzante da un ospite in(fonte youtube)La conduttrice e giornalistamodera da anni il talk-show di RAI 3 “Carta“. Ospita nel suo parterre una selezione di personalità di spicco del mondo politico e dell’intrattenimento, approfondendo gli argomenti più caldi dell’attualità. Inevitabilmente, dopo il secondo insediamento al Colle del Presidente Sergio Mattarella, l’attenzione dei media è ora focalizzata sulle prossime mosse del Governo. Rilevato la bassa pericolosità della variante Omicron,ha interrogato i suoi ospiti in ...

