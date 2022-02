Lutto per De Luca: ecco perché è saltato la consueta diretta del venerdì (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi, venerdì 4 febbraio, è saltato il consueto aggiornamento del venerdì del Presidente della regione Vincenzo De Luca sull’andamento dell’epidemia da Covid in Campania. Il governatore ha infatti subito un Lutto: è deceduta la signora Armida Palmieri, mamma della sua compagna Maddalena Cantisani. Si tratta della seconda diretta social che salta nel giro di due L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi,4 febbraio, èil consueto aggiornamento deldel Presidente della regione Vincenzo Desull’andamento dell’epidemia da Covid in Campania. Il governatore ha infatti subito un: è deceduta la signora Armida Palmieri, mamma della sua compagna Maddalena Cantisani. Si tratta della secondasocial che salta nel giro di due L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

