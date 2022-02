Lutto nel mondo NBA, è morto Bill Fitch. Fu il condottiero delle prime vittorie dei Celtics di Larry Bird (Di venerdì 4 febbraio 2022) All’età di 89 anni, è morto Bill Fitch, grande allenatore per 25 anni nella lega americana. Nominato due volte allenatore dell’anno (nel 1976 e nel 1980), condusse i Boston Celtics alla vittoria del titolo nel 1981, guidando le prime fasi della carriera dell’eccelso Larry Bird e della squadra che poi dominò buona parte del decennio. Considerato da tutti come uno dei più importanti allenatori della storia del gioco, ha allenato anche Cleveland Cavaliers, New Jersey Nets, Houston Rockets e Los Angeles Clippers. Una volta terminata la sua carriera in panchina nel 1998, ha continuato al far sentire la sua presenza nel mondo NBA come dirigente e come commentatore televisivo. La più grande onorificenza della sua carriera è probabilmente arrivata nel 2019, ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) All’età di 89 anni, è, grande allenatore per 25 anni nella lega americana. Nominato due volte allenatore dell’anno (nel 1976 e nel 1980), condusse i Bostonalla vittoria del titolo nel 1981, guidando lefasi della carriera dell’eccelsoe della squadra che poi dominò buona parte del decennio. Considerato da tutti come uno dei più importanti allenatori della storia del gioco, ha allenato anche Cleveland Cavaliers, New Jersey Nets, Houston Rockets e Los Angeles Clippers. Una volta terminata la sua carriera in panchina nel 1998, ha continuato al far sentire la sua presenza nelNBA come dirigente e come commentatore televisivo. La più grande onorificenza della sua carriera è probabilmente arrivata nel 2019, ...

