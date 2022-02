“Luca è morto”. 22 anni, già famoso: ucciso mentre difende la mamma da un’aggressione (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tragedia in famiglia, cinque coltellate inferte al giovane tiktoker di appena 22 anni. Luca Pisciotto, conosciuto da 1,6 milioni di follower su TikTok come Luca Itvai ha fatto di tutto per difendere la madre. Purtroppo una coltellata alla gola dall’aggressione e per il 22enne nulla da fare. L’aggressore, Pietro Randazzo, in un primo momento si è dato alla fuga, poi ha confessato. La tragedia, riporta Repubblica edizione di Palermo, è avvenuta a Liegi, in Belgio dove Luca originario di Agrigento si era trasferito da alcuni anni con la famiglia. Nel suo cuore, il sogno di diventare attore: “Era una persona buona, gentile e ambiziosa. Voleva fare l’attore, lo sappiamo tutti”, queste le parole che si leggono sui social. Stando a una prima ricostruzione sull’omicidio, pare che ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tragedia in famiglia, cinque coltellate inferte al giovane tiktoker di appena 22Pisciotto, conosciuto da 1,6 milioni di follower su TikTok comeItvai ha fatto di tutto perre la madre. Purtroppo una coltellata alla gola dall’aggressione e per il 22enne nulla da fare. L’aggressore, Pietro Randazzo, in un primo momento si è dato alla fuga, poi ha confessato. La tragedia, riporta Repubblica edizione di Palermo, è avvenuta a Liegi, in Belgio doveoriginario di Agrigento si era trasferito da alcunicon la famiglia. Nel suo cuore, il sogno di diventare attore: “Era una persona buona, gentile e ambiziosa. Voleva fare l’attore, lo sappiamo tutti”, queste le parole che si leggono sui social. Stando a una prima ricostruzione sull’omicidio, pare che ...

