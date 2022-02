Love is in the air, anticipazioni 7 febbraio: Serkan scopre la verità sul padre (Di venerdì 4 febbraio 2022) anticipazioni Love is in the air prossima puntata lunedì 7 febbraio. Serkan scopre tutta la verità su suo padre: come reagirà? Abbiamo scoperto, di recente, che Serkan non è figlio di Akptekin Bolat. In realtà, il suo vero padre è Kemal, ma solo pochissime persone sono a conoscenza di questo segreto. Adesso, però, rischia di diventare di dominio pubblico perché Kiraz e Can hanno ascoltato tutto e la preoccupazione che rivelino tutto ai propri genitori aumenta giorno dopo giorno. Eda e Serkan discutono (via screenshot)Kiraz ha già chiamato, in videochiamata con i genitori, Kemal con l’appellativo di nonno. Una situazione che ha dato tremendamente fastidio a Serkan che ha rimproverato ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 4 febbraio 2022)is in the air prossima puntata lunedì 7tutta lasu suo: come reagirà? Abbiamo scoperto, di recente, chenon è figlio di Akptekin Bolat. In realtà, il suo veroè Kemal, ma solo pochissime persone sono a conoscenza di questo segreto. Adesso, però, rischia di diventare di dominio pubblico perché Kiraz e Can hanno ascoltato tutto e la preoccupazione che rivelino tutto ai propri genitori aumenta giorno dopo giorno. Eda ediscutono (via screenshot)Kiraz ha già chiamato, in videochiamata con i genitori, Kemal con l’appellativo di nonno. Una situazione che ha dato tremendamente fastidio ache ha rimproverato ...

