Lorena Cesarini vittima di razzismo social? Qualche giorno fa la pensava diversamente… (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sanremo, 4 feb — Lorena Cesarini ha le idee un po’ confuse. L’altro ieri sera sul palco dell’Ariston ci ha propinato il siluro d’ordinanza sul razzismo, con tanto di piantino finale, mostrando le frasi di alcuni odiatori social scritte un mese fa quando l’attrice — nota ai più per una particina in Suburra — aveva rivelato di essere stata chiamata per la conduzione di Sanremo. «È arrivata l’extracomunitaria», «L’avranno chiamata per lavare le scale», insomma le solite frasi idiote che lasciano il tempo che trovano. E’ la condanna di chi è esposto mediaticamente: gli idioti trovano un argomento per bullizzarti e lì colpiscono. Sarebbe meglio se non succedesse ma fa parte del gioco. Lorena Cesarini e il suo stucchevole monologo sul razzismo Lorena ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sanremo, 4 feb —ha le idee un po’ confuse. L’altro ieri sera sul palco dell’Ariston ci ha propinato il siluro d’ordinanza sul, con tanto di piantino finale, mostrando le frasi di alcuni odiatoriscritte un mese fa quando l’attrice — nota ai più per una particina in Suburra — aveva rivelato di essere stata chiamata per la conduzione di Sanremo. «È arrivata l’extracomunitaria», «L’avranno chiamata per lavare le scale», insomma le solite frasi idiote che lasciano il tempo che trovano. E’ la condanna di chi è esposto mediaticamente: gli idioti trovano un argomento per bullizzarti e lì colpiscono. Sarebbe meglio se non succedesse ma fa parte del gioco.e il suo stucchevole monologo sul...

